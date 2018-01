VIDEO: Miami do zmage brez Dragića, Oklahoma 'nasula' LeBronu in soigralcem 148 točk

Košarkarji Miami Heat so v košarkarski ligi NBA v gosteh na vzhodni obali ZDA premagali Charlotte Hornets s 106:105. Goran Dragić zaradi poškodbe kolena ni igral, s 26 točkami je bil najboljši posameznik Wayne Ellington. Za Charlotte Hornets jih je Nicolas Batum prav tako dosegel 26.

Tekmo v Charlottu je odločil Kelly Olynyk, ki je v ključnih trenutkih zadel prosti met. Olynyk je kar 14 od skupaj 16 točk dosegel v zadnji četrtini, odločilni prosti met je padel dve desetinki pred koncem tekme. Prvega je zgrešil, drugega pa zadel in Miamiju priboril pomembno zmago v gosteh. Miami je v zadnjih 34 sekundah med drugim nadoknadil tudi zaostanek petih točk.

Wayne Ellington se je ob 26 točkah za Miami izkazal s šestimi trojkami, Joe Johnson je dodal 22 točk. Ekipa Charlotte, ki je končala niz dveh zmag s tokratnim porazom, je še v tretji četrtini zaostajala osem točk, a se je nato razigral Batum. Ta je ob delnem izidu 16:6 prispeval kar 14 točk, skupaj 26. Dragić je tekmo spremljal s klopi, saj si je poškodoval koleno, a poškodba ni hujše narave. Miami bo niz petih gostovanj v noči na torek zaključil v Houstonu.

Miami je moral tekmo odigrati brez Gorana Dragića. (Foto: AP)

James še ni ulovil NBA rekorda

Poplavo košev so gledalci videli na tekmi med Cleveland Cavaliers in gostujočimi Oklahoma City Thunder. Večino košev so prejeli domačini iz Clevelanda, izid je bil 148:124 v korist Oklahome. Paul George je za Oklahomo dosegel 36 točk, LeBron James pa je v dresu Clevelanda tekmo končal z 18 točkami in tako zgrešil rekord, ki ga lovi.

James bi lahko, če bi dosegel vsaj 25 točk, postal najmlajši igralec NBA, ki bi presegel mejnik 30.000 točk. Ob tem je James zbral še sedem podaj in tri ujete žoge. Novo priložnost, manjka mu še sedem točk, bo James lovil v noči na sredo, ko bo ekipa gostovala pri San Antoniu. Rekord 30.000 doseženih točk si kot najmlajši košarkar zdaj lasti Kobe Bryant.

Prvi strelec Clevelanda je bil Isiah Thomas s 24 točkami in čeprav so imeli konjeniki med košarkarji kar šest posameznikov, ki so dosegli deset točk ali več, poleg Thomasa in Jamesa so bili to še Jae Crowder (17), Derrick Rose (12), Jeff Green (12) in Dwyane Wade (11), se niso mogli izogniti petemu porazu v zadnjih šestih tekmah, oziroma devetemu na dvanajstih.

Izidi:

Cleveland Cavaliers - Oklahoma City Thunder 124:148

Atlanta Hawks - Chicago Bulls 97:113

Charlotte Hornets - Miami Heat 105:106

New Orleans Pelicans - Memphis Grizzlies 111:104

Philadelphia 76ers - Milwaukee Bucks 116:94

Houston Rockets - Golden State Warriors 116:108

Minnesota Timberwolves - Toronto Raptors 115:109

Utah Jazz - Los Angeles Clippers 125:113

Portland Trail Blazers - Dallas Mavericks 117:108