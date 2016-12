VIDEO: Miami Heat po preobratu premagal Los Angeles Lakers, upokojitev dresa Shaquilla O'Neala

Goran Dragić (Foto: AP)

Najbolj razpoložena v dresu vročice sta bila s po 23 točkami in 13 skoki Justise Winslow in Hassan Whiteside, 19 točk je k zmagi, s katero je Miami prekinil niz treh zaporednih porazov, dodal še James Johnson. "Ob upokojitvi Shaqovega dresa so na plan privrela čustva. Zelo sem vesel, da smo bili del njegove upokojitve. Po zaostanku ob polčasu nam je ta slovesnost dala novo energijo, nov zagon," je po tekmi dejal Goran Dragić.



New York Knicks so s 106:95 premagali Orlando Magic, Slovenec v dresu kratkohlačnikov Saša Vujačić pa je imel na voljo le minuto igralnega časa, v katerem je njegova statistika ostala prazna.



Izidi:

Miami Heat - Los Angeles Lakers 115:107

New York Knicks - Orlando Magic 106:95

Indiana Pacers - Boston Celtics 102:109

Brooklyn Nets - Golden State Warriors 101:117

Los Angeles Clippers - San Antonio Spurs 106:101