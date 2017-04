VIDEO: Miami po zmagi nad Washingtonom na osmem mestu vzhoda

Ekipa lige NBA Miami Heat je tokrat ugnala Washington Wizards in tako še ostaja v boju za končnico. Miami je zmagal s 106:103, znova pa je bil uspešen Hassan Whiteside, ki je dosegel 30 točk in dvanajst ujetih žog. Goran Dragić je ekipi pripomogel z 18 točkami, sedmimi podajami in štirimi skoki.