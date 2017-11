VIDEO: Miami s trojkami 'uničil' Minnesoto, Dragić do okroglih 20 točk

Točko več od Dragića je za Miami dosegel Wayne Ellington, ki je vstopil s klopi (zadel je šest trojk) in bil s tem tudi najboljši strelec na tekmi. Goran Dragić je k točkovnemu izkupičku (zadel je pet od osmih metov za tri točke) dodal še šest podaj, štiri skoke ter tekmecem ukradel dve žogi. Košarkarji vročice so dosegli največ trojk v sezoni, kar 19. "Ko se razvname, to seveda opazijo tudi soigralci in ga poiščejo na terenu. Na ta način za sabo vselej potegne celo ekipo," je o igri Dragića povedal trener Erik Spoelstra. Skupaj je Miami zadel 19 trojk iz 39 poskusov. "To razmerje je zelo dobro. Tudi če zgrešimo mete, je pomembno, da si znamo priigrati položaj za čist met," je dejal Dragić.

Pri gostiteljih so kar trije košarkarji dosegli po 18 točk, Karl-Anthony Towns pa je temu dodal še 11 skokov in tako dosegel dvojnega dvojčka. Z deveto zmago v sezoni se je Miami povzpel na drugo mesto v jugovzhodni skupini in na 10. v konferenci. Dragića in druščino pa naslednji obračun čaka v nedeljo, ko bodo gostovali v Chicagu.

Še naprej vse pred seboj melje Boston, ki je tokrat s 118:103 premagal Orlando in v 20. nastopu v ligi dosegel že 17. zmago za prepričljivo vodstvo v najmočnejši ligi na svetu. S 30 točkami je še enkrat več izstopal Kyrie Irving. Golden State je kar s 143:94 premagal Chicago in to brez zvezdnikov Kevina Duranta in Draymonda Greena. S 33 koši je bil najboljši Stephen Curry.

Štiri tekme so se končale s tremi ali manj koši razlike. Portand je s 127:125 slavil v Brooklynu. Pri zmagovalcih je Damian Lillard dosegel 33 točk, bosenski center Jusuf Nurkić jih je dodal 29 in 15 skokov. Lahko bi se obrnilo tudi drugače, če bi Spencer Dinwiddie štiri sekunde pred koncem zadel za gostitelje, tako pa je preobrat s skokom pod svojim obročem preprečil Nurkić.

Cleveland je s 100:99 ugnal Charlotte, vnovič pa je blestel LeBron James, ki je dosegel 27 točk, 16 skokov in 13 podaj. Cleveland je tri minute in pol pred koncem še zaostajal s 93:98, do konca pa je James dosegel šest od sedmih točk za svojo ekipo, odločilni koš za zmago je s prostega meta 48 sekund pred koncem dosegel JR Smith, nato pa bi se tehtnica lahko nagnila v obe smeri, a so bili košarkarji v končnici nenatančni

Detroit se je veselil zmage z 99:98 v Oklahoma Cityju, domačim pa ni pomagalo niti 27 točk, 11 skokov in 11 podaja Russella Westbrooka, saj je ta zgrešil zadnji met za preobrat in dovolil Detroitu preobrat po zaostanku -15. Indiana je s 107:104 premagala Toronto, za katerega je Kyle Lowry dosegel 24 točk, 10 skokov in 8 podaj. Tekmo je bržkone odločil Lance Stephenson, ki je dobre štiri minute pred koncem s petimi koši dvignil vodstvo Indiane na 103:92.

Izidi:

Minnesota Timberwolves - Miami Heat 97:109

Brooklyn Nets - Portland TrailBlazers 125:127

Boston Celtics - Orlando Magic 118:103

Atlanta Hawks - New York Knicks 116:104

Oklahoma City Thunder - Detroit Pistons 98:99

Cleveland Cavaliers - Charlotte Hornets 100:99

Indiana Pacers - Toronto Raptors 107:104

Phoenix Suns - New Orleans Pelicans 91:115

Denver Nuggets - Memphis Grizzlies 104:92

Golden State Warriors - Chicago Bulls 143:94