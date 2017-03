VIDEO: Miami ugnal Toronto, 'drama' v Portlandu

Goran Dragić (Foto: AP)

So pa v tej konferenci v končnico zaenkrat uvrščeni košarkarji Detroit Pistons, ki so v "slovenskem" obračunu doma premagali New York Knicks s 112:92. Udrih za Detroit sicer znova ni zaigral, z 28 točkami je bil najboljši strelec Tobias Harris. Prvi strelec New Yorka je bil z 18 točkami Kristaps Porzingis, Slovenec v dresu kratkohlačnikov Saša Vujačić pa je v štirih minutah v statistiko vnesel skok in podajo.



Izidi:

Oklahoma City Thunder - Utah Jazz 112:104

Los Angeles Clippers - Philadelphia 76ers 112:100

Detroit Pistons - New York Knicks 112:92

Charlotte Hornets - New Orleans Pelicans 122:125 (podaljšek)

Orlando Magic - Cleveland Cavaliers 104:116

Milwaukee Bucks - Minnesota Timberwolves 102:95

Miami Heat - Toronto Raptors 104:89

San Antonio Spurs - Golden State Warriors 107:85

Memphis Grizzlies - Atlanta Hawks 90:107

Dallas Mavericks - Phoenix Suns 98:100

Portland Trail Blazers - Washington Wizards 124:125 (podaljšek)

Sacramento Kings - Denver Nuggets 92:105