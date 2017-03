VIDEO: Miami z Dragićem do pomembne zmage za končnico

Derrick Williams (Foto: AP)

Miami ima sedaj 34 zmag in 35 porazov; na devetem mestu so košarkarji Detroit Pistons s 33 zmagami, v dvoboju s Toronto Raptors (75:87) pa so doživeli šestintrideseti poraz. Za Detroit Beno Udrih ponovno ni zaigral. Na sedmem mestu je ekipa Milwaukee Bucks, ki je na gostovanju s 107:103 premagala Los Angeles Lakers in prišla do štiriintridesete zmage, ima pa prav toliko porazov.



Izidi:

Miami Heat - Minnesota Timberwolves 123:105

Washington Wizards - Chicago Bulls 112:107

Philadelphia 76ers - Dallas Mavericks 116:74

Detroit Pistons - Toronto Raptors 75:87

Brooklyn Nets - Boston Celtics 95:98

New Orleans Pelicans - Houston Rockets 128:112

Phoenix Suns - Orlando Magic 103:109

Los Angeles Lakers - Milwaukee Bucks 103:107