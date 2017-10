VIDEO: NBA pretepača Green in Beal sta jo odnesla le s finančno kaznijo

Disciplinska komisija košarkarske lige NBA je razkrila kazni za incident na petkovi tekmi Golden State Warriors - Washington Wizards (120:117). Bradley Beal bo plačal 43 tisoč evrov (50.000 ameriških dolarjev), Draymond Green pa polovico manj. Košarkarja sta se zapletla v pretep, sprožil ga je Beal, ki je udaril Greena po obrazu, slednji ga je zgrabil za vrat, nato sta sta "zaplesala". "Ne vem, kaj naj naredim, če me nekdo dvakrat udari v obraz. Človek,kot otroka te učijo, da tega ne pustišl. Imam že zgodovino v ligi NBA in to je edini razlog, da ne razumem, zakaj sem bil izključen."

Igralca Washington Wizards Carrick Felix in Markieff Morris eno tekmo ne bosta smela igrati, ker sta na tekmi proti Golden Statu zapustila klop. Krilni igralec Wizards Kelly Oubre bo moral plačati 15.000 dolarjev, ker je sodeloval v incidentu. Enodnevno plačo pa bosta izgubila Felix in Morris, ki v novi sezoni še nista dobila priložnosti za igro.