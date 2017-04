VIDEO: New York klonil pred svojimi navijači

Saša Vujačić (Foto: AP)

Domači so v zadnji četrtini zaostajali že za 12 točk, vendar ekipi, ki nima več možnosti za končnico, ni uspel popoln preobrat. Bradley Beal je nanizal 25 točk, tudi odločilno trojko 49 sekund pred koncem dvoboja, za goste iz ameriške prestolnice pa je John Wall dodal 24 točk in osem podaj.



Igralci Chicago Bulls so v gosteh s 102:90 premagali Philadelphio 76ers in so na sedmem mestu na vzhodnem delu lige, osmi pa so košarkarji Indiana Pacers, ki so Milwaukee Bucks premagali s 104:89. Tokrat prosti Miami Gorana Dragića je s tem nazadoval na deveto mesto in ima zmago ter tekmo manj od Chicaga in Indiane v boju za osmo mesto, ki zagotavlja nastop v končnici. Milwaukee je na šestem mestu z dvema zmagama več od Miamija.



Izidi:

New York Knicks - Washington Wizards 103:106

Philadelphia 76ers - Chicago Bulls 90:102

Orlando Magic - Brooklyn Nets 115:107

Indiana Pacers - Milwaukee Bucks 104:89

Atlanta Hawks - Boston Celtics 123:116

Portland Trail Blazers - Minnesota Timberwolves 105:98