VIDEO: Nikolić do osebnega rekorda v Evroligi, Dončićev Real zanesljivo do nove zmage

Real je vodilni v Evroligi. (Foto: AP)

V zadnjem mesecu in pol - redni del se konča 7. aprila - se obeta ogorčen boj za osem mest, ki vodijo v končnico. Trenutno sta v igri dva Slovenca. Poleg Luka Dončića še Jaka Blažič z Baskonio, ki je kljub porazu pri neposrednem tekmecu Anadolu Efesu ohranil mesto za četrtfinale. Blažič je imel tokrat minimalno vlogo, saj je igral zgolj dve minuti. Od ekip, ki nimajo več možnosti za med osem, je od tega kroga tudi Brose Bamberg Alekseja Nikolića, ki je ob porazu doma proti Žalgirisu odigral tekmo kariere v evroligi. V enajstih minutah je dosegel devet točk ob metu 3:5 iz igre.



Luka Dončić je po minutaži zaostal za svojim povprečjem (19 minut); imel je 5 točk, 5 skokov in 7 podaj v dobrih 14 minutah.



Na mestih za četrtfinale so trenutno Real Madrid, CSKA Moskva, Olympiacos, Fenerbahče, Panathinaikos, Crvena zvezda, Anadolu Efes in Baskonia Vitoria.



Izidi, 23. krog:

Anadolu Efes Istanbul - Baskonia Vitoria 96:85

(Jaka Blažič 0 točk v 2 minutah za Vitorio)

Brose Bamberg - Žalgiris Kaunas 86:91

(Aleksej Nikolić 9 točk, 2 podaji, 2 ukradeni žogi za Bamberg)

Panathinaikos Atene - Unics Kazan 83:82

Real Madrid - Darušafaka Istanbul 101:83

(Luka Dončić 5 točk, 5 skokov, 7 podaj v 14 minutah za Real)

CSKA Moskva - Maccabi Tel Aviv 93:81

Fenerbahče Istanbul - Olympiacos Pirej 67:64

Crvena zvezda - Galatasaray Istanbul 77:58

Emporio Armani Milano - Barcelona 78:83

(Zoran Dragić 3 točke v 5 minutah za Milano)