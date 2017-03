VIDEO: Nowitzki se je vpisal v zgodovino lige NBA in dobil čestitke od Dragića, Magica, Jamesa, Bryanta

Nemškemu zvezdniku Dirku Nowitzkiju je šele kot šestemu v zgodovini NBA in kot prvemu neameriškemu igralcu uspelo doseči 30.000 točk in se je na seznamu pridružil legendam kot so Michael Jordan, Kobe Bryant, Wilt Chamberlain, Kareem Abdul-Jabbar in Karl Malone. Nemški velikan je tudi eden od trojice v zgodovini lige, ki je toliko košev vpisal v dresu enega samega moštva, Preostala sta Bryant (Los Angeles Lakers) in Malone (Utah Jazz). Sicer 38-letni Nowitzki že od leta 1998 igra za Dallas in leta 2011 je z moštvom osvojil tudi naslov prvaka lige NBA.

Košarkar Dallasa je za mejnik potreboval 20 točk, proti zasedbi Los Angeles Lakers jih je dosegel 25. Njegova ekipa je zmagala s 122:111. Za dosežek so mu s sporočili na Twitterju čestitali številni košarkarji: Kobe Bryant, Ervin Magic Johnson, Beno Udrih, LeBron James, Scottie Pippen, Goran Dragić in številni drugi, tudi direktor lige NBA Adam Silver. "Dirk je izjemen igralec in pravi ambasador našega športa. Njegov zadnji dosežek pa ga še bolj upravičeno postavlja med največje igralce NBA vseh časov."

Nowitzki je pred kratkim potrdil, da še ne razmišlja o športnem pokoju, dejal je, da namerava do konca izpolniti pogodbo z Dallasom, ki ga veže še za naslednjo sezono, to pa pomeni, da bo leta 2018 praznoval že okroglih 20 let dela v ligi NBA. Točkovni rekord pa bi bržčas padel že prej, če ne bi imel toliko težav s poškodbami, zaradi težav z Ahilovo tetivo je od prvih 29 tekem odigral le šest, njegovo letošnje povprečje je 13,6 točke in 6,4 skoka na tekmo. "Dobro mi je šlo. Fantje pa so mi tudi super pomagali. Ko sem dosegel 18. točko in videl, da so vsi vstali, sem bil malo nervozen, ko pa je šla naslednja žoga skozi obroč, je bil trenutek res neprecenljiv," je dogodek, pri katerem si je prislužil stoječe ovacije in skandiranje navijačev, pospremil zvezdnik domače ekipe.

Košarkar Russell Westbrook je na tekmi lige NBA dosegel rekord kariere po številu doseženih točk na tekmi. A njegova Oklahoma je kljub kar 58 točkam tega igralca klonila proti Portlandu 121:126. Za izjemen dvojni dvojček mu je zmanjkala ena podaja. Portlandovi košarkarji so na odlično samostojno predstavo igralca iz vrst tekmecev odgovorili s kolektivno igro. Kar sedem se jih je na koncu v statistiki razveselilo dvoštevilčnega točkovnega izida, Allen Crabbe pa je bil najučinkovitejši s 23 točkami. Le eno manj je dosegel Damian Lillard, C.J. McCollum pa jih je zbral 21.

Westbrook je na drugi strani v koš spravil 21 žog po 39 metih, vendar je imel na koncu za uspeh ekipe le premalo pomoči soigralcev. Le dva sta ob njem tekmo končala z dvojnimi številkami, Victor Oladipo s 16 točkami, Enes Kanter pa z 11, to pa je nazadnje pomenilo, da je Oklahoma doživela četrti zaporedni poraz. Ob koncu tekme pa tudi Westbrook ni imel več tako mirne roke, saj je zgrešil zadnje štiri mete iz igre. "Prišli smo v položaj, ko bi morali bistveno bolje odigrati v obrambi. A glede svojih metov si nimam česa očitati, ponavadi bi jih zadel devet od desetih. Tokrat pač ni šlo," je tekmo z rekordnim izkupičkom z mešanimi občutki pospremil Westbrook.

Tudi na tretji sinočnji tekmi v NBA so imeli strelsko razpoložene košarkarje; Phoenix je s 127:131 izgubil z Washingtonom, pri poražencih je Eric Bledose zbral 30 točk, pri zmagovalcih pa Bojan Bogdanović le eno manj.

Dirk Nowitzki (Foto: AP)

Izidi:

Oklahoma City Thunder - Portland TrailBlazers 121:126

Dallas Mavericks - Los Angeles Lakers 122:111

Phoenix Suns - Washington Wizards 127:131