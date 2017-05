VIDEO: Okorn: "Avgusta lani smo vsi skupaj 'prisegli', da naslov vrnemo v Ljubljano"

Devin Michael Oliver, MVP finala DP, in Gašper Okorn (Foto: Miro Majcen)

V košarkarskem prvenstvu se je odvila četrta in tudi zadnja tekma sezone med finalistoma Unionom Olimpijo in Rogaško. Ljubljančani so na obračunu v domači Hali Tivoli goste nadigrali in dobili finalno serijo z rezultatom 3:1. Zadnji naslov državnih prvakov so zmaji osvojili v sezoni 2008/09 ... Za Ljubljančane je to najuspešnejša sezona po omenjeni sezoni. Tedaj so bili namreč nazadnje zmagovalci pokalnega in državnega tekmovanja. Union Olimpija je od leta 1991 osvojila 43 državnih lovorik. Dvajsetkrat je bila najboljša v pokalnem tekmovanju, 16-krat v DP, sedemkrat pa je osvojila superpokal. Rogaška je drugič v treh letih igrala v finalu Lige Nova KBM in obakrat ostala praznih rok. V sezoni 2014/15 jo je s 3:1 premagal Tajfun. Tokrat so gostitelji povsem prevladovali v drugem polčasu, posebej pa v zadnji četrtini, v kateri so hitro odločili zmagovalca. Pri gostiteljih se je s 30 točkami in petimi trojkami izkazal Brandon Jefferson, Devin Michael Oliver, tudi najkoristnejši igralec finala, pa je prispeval 18 točk in sedem skokov. Na drugi strani pa je izstopal Darwin Davis z 29 točkami in kar sedmimi trojkami. V izčrpnem pogovoru z novinarko 24UR Sanjo Modrić je trener Gašper Okorn potegnil črto pod sezono.