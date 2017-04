VIDEO: Omić po prerivanju na parketu izključen, Unicaja pa vseeno do pokala in vstopnice za Evroligo

V finalu Eurocupa sta se merili španski moštvi, Valencia in Unicaja iz Malage. Moštvi sta dosegli vsaka po eno zmago na domačem parketu, o zmagovalcu je odločala tretja tekma, gostitelj je bila Valencia. Za Unicajo igra tudi Alen Omić, ki je tokrat odigral manj minut od načrtovanega. Slovenski reprezentant je v 23 minutah dosegel osem točk in dodal tri skoke, v tretji četrtini pa je bil izključen.

Pri prekršku njegovega soigralca Nemanje Nedovića je prišlo do prerivanja in gneče na igrišču, Omić pa je v pomoč soigralcem skočil iz klopi za rezervne igralce in ustavil Rafo Martineza, saj je hotel pomiriti situacijo in preprečiti pretep. Strasti so se hitro umirile, kratko pa je potegnil center Unicaje, saj so ga sodniki izključili. Omić se je po tekmi opravičil navijačem in soigralcem in še enkrat dejal, da je hotel preprečiti,d a bi prišlo do kontakta med Nedovićem in Martinezom.

Unicaja je vseeno presenetila Valencio in zmagala za pet točk (58:63) in se veselila lovorike. Odločilna je bila zadnja četrtina, saj je Unicaja večji del tekme rezultatsko zaostajala, v zadnjem delu igre pa je bil delni izid kar 20:4 za zmagovalce. Unicaja si je z zmago zagotovila tudi nastop v Evroligi v naslednji sezoni.