VIDEO: Miamiju zmanjkuje časa, poraz v Torontu je Dragića in soigralce pahnil na deveto mesto

Igrali so tudi Detroit Pistons Bena Udriha, ki prav tako še niso pokopali vseh upov na končnico v vzhodni konferenci. Košarkarji Detroita so gostovali v Teksasu pri Houston Rockets in zmagali s 114:109, tako da so zdaj tik za Miamijem na desetem mestu vzhodne konference. Udrih je odigral 19 minut tekme in v tem času k zmagi prispeval štiri točke, skok in pet podaj. Prvi strelec gostov je bil Boban Marjanović, rezervni center Detroita, ki je dosegel strelski rekord kariere s 27 točkami, temu je dodal še 12 skokov, Stanley Johnson pa je 32,4 sekunde pred koncem zadel odločilno trojko, potem pa dodal še dva prosta meta za pomembno zmago nad raketami.

Na parketu je bil tudi Saša Vujačić v dresu New York Knicks, ki so se že pred časom poslovili od nadaljevanja prvenstva NBA na vzhodu. Tokrat so kratkohlačniki gostovali pri Memphis Grizzlies, ki so zmagali s 101:88, Vujačić pa je za Newyorčane v 21 minutah dosegel sedem točk, pet skokov in tri podaje.