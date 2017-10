VIDEO: Porzingis: Luka Dončić mora biti prvi izbor na draftu

Za napredno uporabo našega novega predvajalnika priporočamo Adobe Flash Player 9, ki omogoča celozaslonski ogled in najboljšo kvaliteto videa.Priporočamo najnovejšo različico Adobe Flash Player verzije 9, ki si ga lahko brezplačno naložite tukaj

Kristaps Porzingis in Luka Dončić med četrtfinalno tekmo EP. (Foto: AP)

Luka Dončić že dve sezoni navdušuje v dresu Reala v članski konkurenci. Mnogi mu napovedujejo naravnost blestečo kariero tudi v ligi NBA. "Prijavil" se bo na naslednji izbor in skoraj gotovo bo med tremi "nosilci", številni celo trdijo, da bo prvi "pick".

Latvijec Kristaps Porzingis je 22-letni in 221 centimetrov visoki član New York Knicks.

"Luka Dončić enostavno mora biti prvi izbor na draftu. Drugega ne vidim. Presenečen bi bil, če bi se draft končal drugače," je ameriškim novinarjem hitel pripovedovati Kristaps Porzingis, eden od najboljšjih Evropejcev v ligi NBA, ki je slovensko javnost prepričal tud na četrtfinalni tekmi EP, ko je bil (skoraj) nerešljiva uganka za slovensko obrambo. Naši reprezentanci je zabil 34 točk, a tudi to Latvijcem ni pomagalo ...





Kristaps Porzingis (Foto: AP)

Medtem je na svetovnem medmrežju pravi hit postal posnetek s tekme Evrolige med Realom in CSKA-jem, ko je Dončić stal pod košem moskovske ekipe in nato žogo (brezskrbno) vrgel visoko preko glave, ko so vsi okoli njega stali. Žoga je šla skozi obroč, madridska publika pa je podivjala od navdušenja. Očitno jim je ljubo prav vse, kar "začara" 18-letni Ljubljančan. Točki Dončiću seveda nista priznani, saj je bil prekršek storjen prej.