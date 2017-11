VIDEO: Prebujeni jezerniki v drugi polovici tekme zgrabili bike za roge in skočili na mesta za končnico

Dvorano Staples Center, v kateri sicer domujejo tudi hokejisti Los Angeles Kings Anžeta Kopitarja, so tokrat zasedli košarkarji Los Angeles Lakers, ki so v severnoameriški ligi NBA gostili Chicago Bulls. Pri jezernikih sta se izkazala Kyle Kuzma z 22 in Kentavious Caldwell-Pope z 21 točkami in soigralce popeljala do zmage s 103:94. V edini tekmi večera, saj je onkraj luže ta čas pripravljajo na zahvalni dan, so jezerniki sicer še šest minut pred koncem zaostajali, na koncu pa uprizorili uspešen lov na zmago z največjim preobratom v sezoni. V končnici dvoboja se je prebudil tudi novinec Lonzo Ball, od katerega v mestu angelov veliko pričakujejo. Po drugem trojnem dvojčku med elito je tokrat zmogel osem točk in kar 13 skokov ter štiri podaje in pomembno prispeval k zmagi v tretji in četrti četrtini, ko se je tekma "lomila".

Boj za žogo: Kyle Kuzma (desno) se je pomeril z Bobbyjem Portisom. (Foto: AP)

S torkovim uspehom so se LA Lakers, ki so sicer zadnje štiri sezone ostali brez nastopa v končnici, na lestvici prebili na mesta, ki vodijo v nadaljevanje prvenstva. Medtem pa je Chicago, ki je pri dnu vzhodne konference, doživel še drugi zaporedni poraz, Brandon Ingram je k zmagi dodal 17 točk, vsaj deset pa sta jih prispevala še Julius Randle (10) in Jordan Clarkson (12). Prvi strelec gostov je bil Denzel Valentine s 17 točkami. Goran Dragić je imel s košarkarji Miami Heat prost večer; naslednja tekma ga čaka danes ponoči po srednjeevropskem času, ko bo vročica gostila vodilno ekipo vzhodne konference Boston Celtics.

Izid:

Los Angeles Lakers ‒ Chicago Bulls 103:94