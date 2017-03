VIDEO: Pred Staples Centrom odkrili kip Shaquilla O'Neala

Kip Shaquilla O'Neala je visok 2,74 metra in težak 544 kilogramov, nekdanjega izvrstnega centra, ki je med drugim tudi član hiše slavnih igralcev lige NBA, pa prikazuje med zabijanjem. Kipe imajo v Los Angelesu poleg O'Neala tudi West, Kareem Abdul-Jabaar, Earvin "Magic" Johnson, legendarni hokejist Wayne Gretzky, boksar Oscar De La Hoya in športni komentator Chick Hearn. O'Neal je z Lakers osvojil tri zaporedne naslove prvaka lige NBA, četrtega je dodal v dresu Miamija. Bil je najkoristnejši igralec rednega dela sezone lige NBA in MVP finala lige. Kobe Bryant je O'Neala označil za najbolj "dominantnega igralca, ki ga je kadarkoli videl".



"Je zabaven, spontan možak. Rad pripoveduje šale, rade se zabava s soigralci. Toda pred začetkom tekme se nekaj spremeni. Izklopi se. Ne šali se več. Ne igra se več. Ne smeji se več. Je na igrišču in skuša dominirati," je dejal Bryant.