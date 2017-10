VIDEO: Presenetljiva poraza Clevelanda in Golden Stata, Washington slavil v Sacramentu

Cleveland sta "potopila" Tim Hardaway Jr. in Latvijec Kristaps Porzingis, ki sta skupaj vpisala 66 točk. Hardaway se je ustavil pri 34 točkah, Porzingis pa je imel na koncu 32 točk in 12 skokov. Kratkohlačniki so tako prekinili negativni niz desetih porazov proti Clevelandu. Pred nedeljo so nazadnje proti Cavsom slavili 30. oktobra 2014.

LeBron James in druščina so vpisali še četrti poraz v novi sezoni, četrtega na zadnjih petih odigranih tekmah. James si še ni delal skrbi, čeprav je tekmo končal z zanj sila skromnim izkupičkom 16 točk, desetih skokov in sedmih podaj. Prvi strelec Clevelanda je bil Kevin Love z 22 točkami in 11 skoki. "Kateri mesec je zdaj? Oktober? Ne mislim noreti. Sezona je še zelo dolga in takšni padci so mi znani, zato sprašujeta napačnega človeka," je skrbi o formi ekipe zavrnil izkušeni James.

Tudi na zahodni obali ZDA, v kalifornijskem Oaklandu, so precej slabo predstavo prikazali aktualni prvaki. Bojevnike so pri tretjem porazu sezone pokopale lastne napake, vpisali so kar 25 izgubljenih žog. Steph Curry je tekmo končal s 27 točkami, Klay Thompson je vpisal 29 točk, Kevin Durant pa je imel na koncu 28 točk. V vrstah Detroita je Avery Bradley dosegel 23 točk.

Golden State ni igral slabo. V prvih treh četrtinah so igrali zelo dobro, s kar 61,4 odstotnim metom za dve točki, v tretji četrtini so vodili celo za 14 točk, zato pa se niso pravočasno odzvali na padec v zadnji četrtini, v kateri je Detroit, ki je imel zgolj 46,2 odstotni met iz igre, znal kaznovati napake ter je povedel. Bojevniki so ob koncu še imeli možnosti za preobrat, a Curryju žoga ni hotela skozi mrežico, saj je manj kot dve minuti pred koncem pri izidu 105:108 zgrešil met za dve točki ter trojko. Detroit je s tretjo zaporedno zmago (5:2 v zmagah v sezoni) skočil na vrh razvrstitve v vzhodni konferenci.

Eno zmago manj, ob eni odigrani tekmi manj, ima ekipa Washington Wizards, ki je ponoči s 110:83 premagala Sacramento Kings. Washington ima na drugem mestu razpredelnice enak izkupiček štirih zmag in dveh porazov kot še tri moštva Boston, Orlando in Milwaukee.

Po štirih zaporednih zmagah je drugi poraz vpisalo moštvo San Antonio Spurs, ki je v gosteh izgubilo proti Indiani Pacers s 94:97. Odločilno trojko je 10 sekund pred koncem prispeval Victor Oladipo, ki še sam ni bil prepričan, ali bo žoga sploh šla v koš. "Moram pošteno priznati, da sem okleval, da bi metal za tri tako daleč od koša, vendar pa sem v tistem trenutku začutil, da lahko in žoga je šla skozi obroč," je dejal Oladipo.

Miami Heat Gorana Dragića bo znova v akciji v noči na torek, ko bo vročica gostila Minnesoto. Miami si po dveh porazih, ob treh zmagah, želi znova na domačem parketu povrniti zmagovalne občutke.

Zadnja finalista lige NBA. Cleveland in Golden State, sta doživela poraza. (Foto: AP)

Izidi:

Atlanta Hawks - Milwaukee Bucks 106:117

Indiana Pacers - San Antonio Spurs 97:94

Brooklyn Nets - Denver Nuggets 111:124

Charlotte Hornets - Orlando Magic 120:113

Sacramento Kings - Washington Wizards 83:110

Cleveland Cavaliers - New York Knicks 95:114

Golden State Warriors - Detroit Pistons 107:115