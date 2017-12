VIDEO: Westbrook s trojnim dvojčkom popeljal Oklahomo do zmage, Lowry pa Toronto

Russell Westbrook (Foto: AP)

Russell Westbrook, ki je večer pred tem popeljal Oklahomo do zmage nad San Antoniom, je še na drugi tekmi zapored dosegel trojni dvojček. Poleg najkoristnejšega košarkarja lige (MVP) sta blestela še Steven Adams z 20 točkami in Paul George z 21, Carmelo Anthony pa je k zmagi dodal 14 točk. Prvi strelec gostov iz olimpijskega Salt Lake Cityja je bil Donovan Mitchell z 31 točkami. "Russell Westbrook, MVP lige, se je enostavno preveč razigral," je po porazu tekmo opisal trener gostov, Quin Snyder. V Portlandu so Washington Wizards na gostovanju pri Trail Blazers zmagali s 106:92, potem ko je Bradley Beal z 51 točkami dosegel svoj strelski rekord kariere. Biel je iz igre zadel 21 košev, prestolniki pa so vodili tudi za 23 točk. Biel je zadel tudi tri trojke. Damian Lillard je za gostitelje, ki so izgubili še tretjo tekmo zapored, dosegel 30 točk. V Torontu so domači Raptors s 126:113 premagali Phoenix Suns. Ključni košarkar plazilcev, ki so vodili celotno tekmo, je bil Kyle Lowry z 20 točkami, desetimi podajami in šestimi skoki. DeMar DeRozan je k zmagi dodal 20 točk, osem podaj in sedem skokov. Več kot deset točk so dosegli še Serge Ibaka (19), OG Anunoby (16), C.J. Miles (15), Jakob Poeltl (13) in Fred VanVleet (13). "Precej lažje je, ko so tako vsi fantje dobro razpoloženi za igro. Tako se lahko na parketu le zabavamo," je po tekmi dejal DeRozan.

Slovenskega zvezdnika v ligi NBA Gorana Dragića naslednja tekma čaka v noči na četrtek po srednjeevropskem času, ko bo s svojo ekipo Miami Heat gostoval v Teksasu pri San Antonio Spurs.



Izidi:

Toronto Raptors - Phoenix Suns 126:113

Oklahoma City Thunder - Utah Jazz 100:94

Portland Trail Blazers - Washington Wizards 92:106