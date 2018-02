VIDEO: San Antonio v gosteh presenetil Cleveland, New Orleans slavil po podaljšku

Danny Green je dosegel pet trojk in lepo dopolnil LaMarcusa Aldridgea. "Vsaka zmaga je za nas velika zmaga. Ta mesec smo še posebej igrali v slogu toplo - hladno. Premagali smo res dobro ekipo, saj v njej igra najboljši košarkar na svetu," je po tekmi dejal ostrostrelec Green, ki s soigralci ni mogel računati na prvega zvezdnika ekipe, poškodovanega Kawhija Leonarda. Prvi zvezdnik gostiteljev LeBron James je le malo zaostal za trojnim dvojčkom, saj je končal pri 33 točkah, 13 skokih in devetih podajah, po tekmi pa je imel najkoristnejši igralec (MVP) lige NBA veliko za povedati čez sodnike. Menil je, da so jo tekmeci odnesli s precej nekaznovanimi prekrški nad njim. "Ne vidim razloga, zakaj sem šel samo štirikrat na črto prostih metov, če pa sem na tekmi vsaj 100-krat pod obročem in dobivam udarce, klofute in podobno," je dejal James, ki meni, da sodniki premalo kaznujejo prekrške nad tistimi, ki gredo na koš, preveč pa ščitijo igralce, ki mečejo dlje od obroča, za tri točke: "Trojke so priljubljene in takšna navodila imajo tudi sodniki. A to ni prav." Jrue Holiday je 28 od svojih skupno 36 točk dosegel po polčasu in popeljal New Orleans Pelicans do zmage po podaljšku s 123:121 v gosteh pri Milwaukee Bucks. Holiday je temu dosežku dodal še devet skokov in šest podaj, New Orleans pa je prišel do rekordne pete zaporedne zmage to sezono. Milwaukeejev Jason Terry je sicer zadel potencialno zmagovito trojko ob pisku sirene, a so jo sodniki razveljavili, ker je bil koš dosežen po zvoku sirene. Anthony Davis je k zmagi pelikanov, ki so v drugem polčasu zaostajali še za 18 točk, dodal 27 točk in 13 skokov; v tretji četrtini so pelikani nadigrali teličke z 38:19.

LeBron James (Foto: AP)

Košarkarji Houstona so gostovali pri Denver Nuggets in na krilih Jamesa Hardna in njegovih 41 točk zmagali s 119:114. Charlotte Hornets so s 114:98 premagali Detroit Pistons, ki se z Miamijem Gorana Dragića borijo za končnico. Izgubili so tudi naslednji tekmeci vročice v ligi NBA; košarkarji Philadelphie so gostovali v ameriški prestolnici, Washington Wizards pa so zmagali s 109:94.

Slovenski zvezdnik lige NBA Goran Dragić je bil s svojo ekipo Miami Heat tokrat prost; naslednja tekma ga čaka v torek, ko bo s soigralci gostil Philadelphia 76ers.



Izidi:

Cleveland Cavaliers - San Antonio Spurs 94:110

Charlotte Hornets - Detroit Pistons 114:98

Milwaukee Bucks - New Orleans Pelicans 121:123 (podaljšek)

Washington Wizards - Philadelphia 76ers 109:94

Denver Nuggets - Houston Rockets 114:119