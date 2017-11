VIDEO: San Antonio v težavah, prvaki slavili v Teksasu in ostrogam zadali četrti zaporedni poraz

Junaka tekme med Golden Statom in San Antoniem sta bila Klay Thompson, ki je prispeval 27 točk, in Kevin Durant, ki je dal tri manj. Še tri manj je dosegel Stephen Curry. Na drugi strani je bil pri San Antoniu še najbolj razpoložen LaMarcus Aldridge s 24 točkami in desetimi skoki. San Antonio, ki je igral brez poškodovanih zvezdnikov Tonyja Parkerja in Kawhija Leonarda, je ob tem zabeležil četrti zaporedni poraz, pa čeprav je na začetku tekme vodil tudi z dvomestnim številom točk.

Stephen Curry pod košem na tekmi San Antoniem. (Foto: AP)

Pri Portlandu so bili navdušeni nad Damianom Lillardom, ki je svoji ekipi 0,7 sekunde pred koncem tekme s trojko priigral zmago. Na koncu je zbral 32 točk, Portland je z njim na čelu zabeležil trinajsto zmago po vrsti proti LA Lakers. Jusuf Nurkić je sledil Lillardu z 28 točkami. Na nasprotni strani je za jezernike Brook Lopez dosegel 27 točk.

Izida lige NBA:

San Antonio Spurs - Golden State Warriors 92:112

Portland Trail Blazers - Los Angeles Lakers 113:110