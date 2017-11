VIDEO: Selektor Rado Trifunović ekskluzivno za POP TV: Vidmarja ni bilo potrebno prepričevati!

Slovenska moška košarkarska reprezentanca se po velikem zmagoslavju na septembrskem evropskem prvenstvu nahaja pred novimi, zahtevnimi preizkušnjami.



Kvalifikacije za nastop na naslednjem svetovnem prvenstvu, ki bo čez dve leti na Kitajskem, so tako rekoč pred vrati. Novi selektor Rado Trifunović je v obsežnem intervjuju za našo televizijo kolegici Sanji Modrić predstavil aktualne teme, med drugim tudi to, da prvega centra Gašperja Vidmarja ni bilo potrebno prepričevati o nadaljevanju reprezentančne poti.



Komunikacija v trenerskem štabu je vrhunska



Ena od največjih odlik te reprezentance je nedvomno izjemna komunikacija v trenerskem štabu, ki je na EP-ju deloval kot odlično 'podmazan stroj'. Ne nazadnje tudi novi selektor poudarja, da je omenjeni segment pravzaprav nuja kot predpogoj za vidne dosežke izbrane vrste. "To je zame že nekaj povsem običajnega. Že v prejšnjem ciklu, ko sem bil pomočnik Juretu Zdovcu, so bile stvari zelo podobno začrtane. Pozitivna energija se hitro širi oziroma prenaša s trenerjev na košarkarje in obratno," pravi 44-letni slovenski selektor, ki si dodatnega bremena na svoja pleča glede prihajajočih kvalifikacij za SP ne misli naložiti.





Selektor slovenske moške članske košarkarske reprezentance Rado Trifunović verjame v izpolnitev začrtanega cilja - uvrstitve na svetovno prvenstvo čez dve leti na Kitajskem. (Foto: Damjan Žibert)

"Poglejte, Slovenija je aktualni evropski prvak, in kot takšna bo, kar je povsem normalno, pod posebnim drobnogledom vseh. Še posebej tekmecev v prihajajočih kvalifikacijah. Sodeč po odličnih igrah naših reprezentantov v klubskih dresih lahko ugotovimo, da jim vloga aktualnih evropskih prvakov pravzaprav zelo dobro dene. Predvsem pa, da se znajo nositi s tem slovesom. za nas bodo kvalifikacije zagotovo poseben izziv, cilj pa je jasen - uvrstitev na SP," se visokih pričakovanj slovenske košarkarske javnosti ne boji Rado Trifunović.



Vidmarja ni bilo potrebno prepričevati, Omića povsem razumem



V torek je postalo jasno, da prvi center izbrane vrste Gašper Vidmar, ki blesti tudi v dresu turškega Banvita, ki mu s trenerske klopi poveljuje Sašo Filipovski, ne bo zaključil reprezentančne poti. Na drugi strani pa Trifunović ni želel dajati lažnih obljub naturaliziranemu Alenu Omiću, ki za zdaj ostaja v 'drugem planu'.

"Z Gašperjem sva imela malce daljši, zelo ugoden oziroma pozitiven pogovor, kjer sva razčistila vse morebitne nejasnosti glede njegovega nadaljnjega nastopanja za slovensko reprezentanco. Mnogi ljudje ne razumejo, da košarkar pri svojih 210-ih centimetrih in 130-ih kilogramih potrebuje malce več časa za kakovostno regeneracijo telesa. To je bil edini Gašperjev pomislek, o vsem ostalem pa je brezpredmetno razpredati," je Trifunović pojasnil Vidmarjevo odločitev ter spregovoril še o statusu 25-letnega naturaliziranega centra Alena Omića: "Kar se Alena tiče, moram ob tej priložnosti jasno in glasno poudariti, da je bil izjemno korekten, da je znova pokazal željo po igranju za izbrano vrsto, a v tem trenutku mu preprosto ne morem zagotoviti nastopov na vseh tekmah in kasneje na svetovnem prvenstvu. Z moje strani je zadeva v zvezi z Omićem povsem jasna: nanj še vedno računam, ne zapiram mu reprezentančnih vrat in upam, da jih tudi on ne bo v obratni smeri. Ga pa popolnoma razumem, saj je temperamenten fant," je še dodal slovenski košarkarski selektor.