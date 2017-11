VIDEO: Slovenci že do 16. zaporedne zmage, čestital tudi zlati kapetan Goran Dragić

Do uvrstitve na svetovno prvenstvo, na katerem bo nastopilo 32 reprezentanc, od tega le dvanajst iz Evrope, je še dolga pot. Februarja in junija prihodnje leto bo Slovenija igrala še štiri tekme, nato pa jo čaka še šest dodatnih s skupino B - Turčija, Latvija, Ukrajina ali Švedska. Na SP se bodo na koncu uvrstile le prve tri ekipe iz te novonastale skupine. Slovenci so uspešno začeli s kvalifikacijskimi nastopi, v dvorani Stožice so porazili Beloruse. V tem prvem ciklusu jih čaka še nedeljska tekma v Burgosu proti Španiji, ki je v uvodni tekmi v gosteh premagala Črno goro z 79:66, nato sledi premor do februarja. S čestitko po uvodni zmagi se je iz Miamija oglasil tudi Goran Dragić.

Klemen Prepelič, eden izmed carigrajskih zlatih fantov, je znova prispeval svoj delež k zmagi, poleg tega je imel drugo najvišjo minutažo v slovenskem dresu, več minut je odigral le Vlatko Čančar. Prepelič je dosegel devet točk in prispeval kar osem podaj: "Vprašanja o zmagovalcu ni bilo. V 25. minuti smo vodili s petindvajsetimi točkami razlike, nato pa so priložnost dobili še ostali igralci. Držali smo se navodil selektorja, igrali z dovolj energije, za zmago na naslednji tekmi proti Španiji pa bomo morali pokazati še nekaj več."

Za Slovenijo je bila to šestnajsta zaporedna zmaga na uradnih tekmah. Zadnji poraz je doživela septembra 2015 na evropskem prvenstvu v Franciji, nato pa je zabeležila šest zmag v kvalifikacijah za Eurobasket, letos pa je do naslova evropskega prvaka prišla z devetimi zmagami. Vlatko Čančar, ki je bil prvi strelec tekme z 20 točkami, je povedal: "Tekma ni bila enostavna, saj Belorusi niso popustili. Vseh 40 minut so igrali v istem ritmu, mi pa smo v drugem polčasu nekoliko popustili in jim dovolili, da so iztržili dostojen poraz. Kar se tiče moje predstave, sem zadovoljen, a brez soigralcev tega ne bi mogel doseči."