VIDEO: Slovenke po podvigu proti Grčiji prišle 'na okus': 'Ne želimo še domov, proti evropskim prvakinjam Srbkinjam po novo zmago'

Teja Oblak "malo drugače". (Foto: Damjan Žibert)

Tekmovalni sistem določa, da se v četrtfinale uvrstijo le prvouvrščene reprezentance iz štirih skupin, drugo- in tretjeuvrščene pa čaka repasaž. Slovenska skupina C se križa z reprezentancami v D skupini, kjer ima Belgija presenetljivo dve zmagi, po eni imata Rusija in Latvija, Črna gora pa je še brez uspeha. Glede na to, da Slovenija nastopa v 'skupini smrti', je bila tekma z Grčijo vsaj na papirju odločilna za repasaž. Izkazalo se je, da so slovenske 'asinje' uspešno prebrodile razočaranje po tesnem porazu z olimpijskimi podprvakinjami Francozinjami in z odlično igro v drugem polčasu premagale Grkinje (59:56), ki so v uvodnem krogu presenetile aktualne evropske prvakinje Srbkinje. Najboljša strelka Slovenije pa je bila Eva Lisec, ki je na svoj 22. rojstni dan dosegla 15 točk. Poleg Liščeve, ki je dosegla 15 točk ob metu iz igre 7:12 (5 skokov), sta imeli dvomestno število točk še Teja Oblak (11 točk, 9 skokov) in Maja Erkić (met 5:13), z desetimi skoki in sedmimi točkami pa se je izkazala tudi Sandra Piršič.

Damir Grgić odlično vodi slovensko reprezentanco na EP v Pragi. (Foto: Damjan Žibert)

Grčija, ki sodi med najstarejše reprezentance na evropskem prvenstvu - povprečna starost igralk je 28,4 leta, začetne peterke pa točno 31 let, po prednosti desetih točk ob odmoru v drugem delu ni našla orožja za razigrano in disciplinirano zasedbo Slovenije, ki je počasi in zanesljivo prevzela vajeti igre v svoje roke in z odločilnimi koši kapetanke Maje Erkić prišla do zgodovinskega uspeha.