PRENOS V ŽIVO: Slovenija - Srbija 36:41*

Po odlični igri na obeh uvodnih preizkušnjah s Francijo in Grčijo je napočil čas za novo dokazovanje slovenskih košarkaric, ki v praški dvorani Kralovka merijo z aktualnimi evropskimi prvakinjami Srbkinjami, katerim po dveh porazih voda že pošteno teče v grlo. Sistem tekmovanja omogoča, da se lahko že ob eni zmagi izogneš (pre)zgodnji vrnitvi v domovino, česar se naša dekleta še kako dobro zavedajo. "Verjemite, da se v naši ekipi ne obremenjujemo s kalkulacijami, to prepuščamo našemu strokovnemu vodstvu, ki nas je na to evropsko prvenstvo odlično pripravilo. Čaka nas še ta zadnja tekma v skupini proti Srbiji, za katero vemo, da je vrhunska ekipa. Imajo odlične posameznice, ki so zmožne same spremeniti potek srečanja. V vsakem primeru nas čaka izjemno zahtevna preizkušnja," pred današnjo odločilno tekmo za preboj v repašaž, prek katerega si bodo Nika Barič in druščina skušale priigrati vozovnico za četrtfinale, razmišlja Maja Erkić.





Kapetanka slovenske ženske košarkarske reprezentance Maja Erkić napoveduje ogorčen boj za drugo zmago na evropskem prvenstvu na Češkem. (Foto: KZS)

Čeprav je minilo že kar nekaj časa od zadnjega obračuna med Slovenkami in Srbkinjami, izkušena 32-letnica pričakuje ogorčen boj do zadnje sekunde. "Mislim, da velikih neznank ni. Zagotovo bodo odločale malenkosti in srčno upam, da bomo me ta ekipa, ki bo storila manj napak," še dodaja slovenska kapetanka. Selektor Damir Grgić opozarja na visoko zbranost skozi celotno srečanje, saj si podobnih napak s predhodnih tekem s Francijo in Grčijo tokrat naša dekleta ne bodo smele več privoščiti. "Srbija je tako kakovostna reprezentanca, da zna kaznovati že najmanjšo napako nasprotnika. Še enkrat več želimo prikazati dobro igro in storili bomo vse, da tekmo, ki je za obe reprezentanci izjemnega pomena, tudi dobimo," sporoča 38-letni Trboveljčan na slovenski klopi.V ekipi ni večjih težav s poškodbami, kar je odličen obet pred današnjim dvobojem s Srbijo za "biti ali ne biti".

V tekmo so bolje vstopile Srbkinje, ki so v začetku prve četrtine povedle za pet točk in obračun otvorile z metom za tri točke. Kljub temu Slovenke niso dolgo časa ostajale zadaj in kaj kmalu izenačile s 'trojko', ki jo je prispevala Teja Oblak. Ob glasni podpori s tribun so se tako razživele tudi slovenske košarkarice, ki pa so kljub temu z napakami dopuščale koše Srbkinjam.Po začetni nervozi varovank Grgića se je ta vendarle razblinila in Slovenke so prvič na tekmi tudi povedle za dve točki. Z izjemno borbenostjo so svojo prednost še povečale in sicer kar na devet točk, nato pa so nasprotnice prednost le zmanjšale na štiri točke. Za pravo ekstazo v dvorani je poskrbela Baričeva, ki je gledalce navdušila z metom za tri točke. Slovenska igra je stekla brez težav, edino manjšo napako so si dekleta privoščila šele v drugi četrtini, vendar pa se kljub temu niso pustile zmesti. Slovenkam v prvih dveh minutah sicer ni uspelo zadeti, dvoboj v drugi četrtini je s košem otvorila šele Shante Marie Evans. Če so bile v prvi četrtini obračuna dekleta dosti bolj strelsko razpoložene, se je v drugi igra umirila in gledalci so bili priča manjšemu številu košev kot poprej. Srbske košarkarice so uspele zaostanek tako zmanjšati in povedle po metu za tri točke. Druga četrtina je bila za Slovenke nesrečna, saj so le s težavo organizirale napad, medtem ko so Srbkinje nadaljevale z zadevanjem košev.





3. krog EP v košarki:

Slovenija - Srbija