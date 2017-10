VIDEO: Tak poklon je Miami Heat pripravil slovenskemu kapetanu: Goran Dragić, kot ga še niste videli

Moštvo Miami Heat se pripravlja na začetek nove NBA sezone, v središču pozornosti pa je predvsem Goran Dragić. Seveda tudi zaradi izjemnih nastopov na Eurobasketu in osvojitvi zlate medalje. Zato so pri televizijski postaji FOX malo bolj pobrskali po njegovem življenju in ga predstavili, malo bolj podrobno in video objavili na klubski spletni strani. Potovanje čez lužo, v rojstni kraj "Dragona", vse od Kosez, kjer je bil rojen, pa vse do Miamija, kjer bo odigral novo NBA sezono



"Moja država, moje mesto, soseska in starši so mi dali vse ter me naredili v to, kar sem postal. Zato čutim, da moram nekaj vrniti," to so besede, s katerimi je slovenski kapetan napravil uvod v prispevek o sebi.