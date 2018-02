VIDEO: Tekma v Podgorici je bila točno takšna, kot smo pričakovali

Rado Trifunović in Gašper Vidmar. Prvi center slovenske reprezentance zaradi bolezni ni odpotoval z reprezentanco v Minsk. (Foto: Damjan Žibert)

Slovenska košarkarska reprezentanca je v tretjem krogu kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2019 zabeležila drugo zmago.

Zaradi zdravstvenih težav z ekipo v Minsk na četrto tekmo kvalifikacij za nastop na SP ni odpotoval center Gašper Vidmar.

V Podgorici je premagala Črno goro s 75:63. Do konca prvega dela kvalifikacij so še tri tekme - najprej v ponedeljek z Belorusijo v Minsku ter nato junija doma s Španijo in Črno goro, v drugem delu, ko se bodo pridružile prve tri ekipe iz skupine s Turčijo, Latvijo, Ukrajino in Švedsko, pa je na vrsti še šest tekem. Klemen Prepelič je bil z 19 točkami prvi strelec tekme (met iz igre 4:8, 5 podaj, indeks 22). Jaka Blažič je dosegel 14 točk (5 skokov, 3 podaje), Gašper Vidmar pa je imel ob 13 točkah še devet skokov. "Dosegli smo prvi cilj. Ta zmaga je pomembna, ker smo si z njo zagotovili drugi del kvalifikacij, kar sicer nikoli ni bilo vprašanje, hkrati pa sta to točki, ki ju bomo prenesli v drugi del. Ni pa bilo lahko zmagati. Črnogorci so bili zelo agresivni, tako da smo morali igrati pametno in izkoriščati prostor pod obročem. Proti Belorusiji moramo iti na zmago, pričakujem pa, da bodo priložnost dobili tudi ostali fantje," je po zmagi v dvorani Morača v Podgorici povedal prvi strelec Slovencev Klemen Prepelič.