VIDEO: Ti boš mene … mali Barea odgovoril velikanu Griffinu in ga položil na tla

V ligi NBA je v noči iz četrtka na petek prišlo do medsebojnega obračunavanja med 183 centimetrov visokim Josejem Juanom Bareo in 208 centimetrov visokim Blakeom Griffinom. Košarkar Los Angelesa je branilcu Dallasa najprej namenil komolec v grlo, nato pa se je 'mali' Barea postavil zase in na tla pokosil precej višjega (in širšega) Griffina.