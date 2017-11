VIDEO: Trifunović: Bodo Španci še prišli v Ljubljano in jim bomo tam vrnili ta poraz

Klemen Prepelič je bil ob Gašperju Vidmarju in Vlatku Čančarju najbolj viden posameznik v slovenski reprezentanci. (Foto: Damjan Žibert)

V drugem krogu kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2019 je morala priznati premoč izbrani vrsti Španije, ki je slavila z 92:84. Pred tem je zadnji poraz doživela 12. septembra 2015 v osmini finala evropskega prvenstva proti Latviji.

Sedemdeset od 84 točk Slovenije so dosegli trije igralci. Klemen Prepelič je bil s 27 točkami (trojke 5:10, 6 podaj) prvi strelec tekme (indeks 27), Gašper Vidmar si je za 24 točk (met 10:13), 7 skokov in 4 podaje delil najvišji statistični indeks na tekmi (30), Vlatko Čančar (trojke 4:8) pa je vseh 19 točk dosegel v drugem polčasu.

Od tedaj je minilo 806 dni. Po prvih dveh tekmah od skupno dvanajstih na poti do svetovnega prvenstva na Kitajskem ima Slovenija polovičen izkupiček. Zmagala je v Stožicah proti Belorusiji, v ponovitvi polfinala z evropskega prvenstva v Carigradu pa so Španci po hudem boju prišli do dveh točk. Kvalifikacije se bodo nadaljevale februarja 2018, ko Slovenijo čakata gostovanji v Črni gori in Belorusiji. Nastop evropskih prvakov je v večnamensko športno dvorano glavnega mesta Kastilje in Leona privabil okoli 7000 gledalcev. Na parketu je bilo zgolj sedem od štiriindvajsetih igralcev, ki so se udarili 14. septembra letos v Carigradu in vseh sedem je nosilo dres Slovenije. To je na tribuni spodbujal tudi mladi Jurij Macura, ki zaradi odločitve evroligaškega kluba iz Vitorie ni smel nastopiti, prihod na ogled tekme v Burgos pa je v zadnjem trenutku odpovedal zvezdnik Real Madrida Luka Dončić. "Škoda za poraz, saj smo bili tri četrtine srečanja enakovreden tekmec. Od 25. do 35. minute so Španci naredili odločilni rezultat. Zadeli so praktično vse, hkrati pa smo mi naredili preveč napak. Poraz ni katastrofa, bodo Španci še prišli v Ljubljano in jim bomo tam vrnili ta poraz. Pohvaliti moram vse fante, ne samo tiste ti, ki so izstopali po točkah, temveč prav vse, ki so stopili na parket. Dali so vse od sebe, žal pa jim manjka izkušenj iz tovrstnih tekem," je po porazu v Španiji povedal selektor Rado Trifunović.





Gašper Vidmar (Foto: Damjan Žibert)

"Za zmago na taki tekmi smo imeli preveč padcev v igri. V obrambi si nismo dovolj pomagali, slabo smo zapirali prostor pod lastnim obročem, tako da so Španci prišli do veliko drugih, celo tretjih priložnost za koš. Do februarja, ko nas čakata težki preizkušnji v Črni gori in Belorusiji, moramo popraviti te stvari, predvsem pa moramo dvigniti glavo in se boriti naprej," pa je povedal kapetan Gašper Vidmar.