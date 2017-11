VIDEO: Trifunović: Igralci iz Eurobasketa so začeli malce "zastrupljati" ostale s svojo energijo in karizmo

Rado Trifunović je prvič kot selektor vodil slovensko člansko reprezentanco in uspešno začel svoj mandat. V Stožicah so slovenski košarkarji brez težav dosegli uvodno zmago v kvalifikacijah za nastop na svetovnem prvenstvu leta 2019. "Zadovoljen sem z zmago, v večjem delu tekme smo pokazali, da smo favoriti. Malo nas je zmanjkalo vmes, preveč je bilo skokov Belorusov v napadu. Vesel sem, da so vsi fantje igrali, še posebej, ker nekateri igrajo prvič v reprezentanci. Nekateri so bili, nekateri niso bili na EP, zadovoljen sem, da so prebili led in zadovoljen, da je udarna petorka odigrala zelo dobro in nihče se ni preveč utrudil za tekmo s Španijo," je dejal Trifunović, ki se je spomnil malce tudi na EP: "Eurobasket je bil nekaj posebnega, v Stožicah pa so navijači pripravili dobro vzdušje, hvala gledalcem za spodbudo. Bila je pozitivna energija, na tej tekmi sem začutil, da so igralci iz Eurobasketa začeli malce "zastrupljati" ostale igralce s svojo energijo in karizmo."

Slovenija je slavila s trinajstimi točkami razlike, priložnost za igro je dobilo vseh dvanajst košarkarjev in prav vsi so se vpisali med strelce. V nedeljo ob 19. uri (prenos na Kanalu A in VOYO) je na sporedu že tekma v Burgosu, kjer se bodo Slovenci pomerili z gostitelji Španci, ki so v Podgorici premagali Črno goro. "Zmaga je lepa popotnica, pri igralcih je nekaj grenkega priokusa zaradi nihanj v igri, ki so bila, opozoril sem na skok nasprotnika v napadu, 17 skokov je bilo preveč. V strokovnem štabu je bil dogovor, da čim bolj razporedimo minutažo pred tekmo s Španijo, tempirali smo, da bodo čim manj utrujeni."