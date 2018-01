VIDEO: Tudi z Irvingom ne gre, Boston po 14 tekmah prvič izgubil z Orlandom

Medtem ko so v Miamiju v pričakovanju dvoboja s Houstonom in razpleta poškodbe kolena Gorana Dragića, so presenečenje večera pripravili košarkarji Orlando Magic, ki so v gosteh premagali vodilno ekipo vzhoda Boston Celtics s 103:95. Za Magic je to šele tretja zmaga v zadnjih dvajsetih nastopih in prva po štirinajstih zaporednih porazih v Bostonu. Orlando, za katerega je Elfrid Payton dosegel 22 točk, Evan Fournier pa 19, je pokvaril povratek Kyrieja Irvinga, ki s 40 točkami ni mogel preprečiti tretjega zaporednega poraza Bostona. Ključna je bila tretja četrtina, ki jo je Orlando dobil z 32:12.

Kyrie Irving. (Foto: AP)

"Že nekaj tekem ne igramo enakovredno na obeh straneh igrišča. Manjka nam agresivnosti v obrambi. Danes sem imel občutek, da je Orlando večino točk dosegel s polaganj," je po tekmi dejal trener Celtics Brad Stevens.

Klonile tudi teksaške ostroge, Brooklyn slavil v zadnjih sekundah

Nepričakovano je izgubil tudi San Antonio. Do tekme z Indiana Pacers so imeli Spurs niz štirinajstih zmag na domačem parketu, v celi sezoni pa je doma izgubil le dvakrat, nazadnje 10. novembra. "Odigrali smo dobro tekmo. Zaustavili smo njihove najnevarnejše igralce, hkrati pa je žoga hitro krožila," je dejal prvi strelec Indiane Victor Oladipo (19 točk). Na drugi strani je ob odsotnosti Emanuela Ginobilija, Rudyja Gaya in Kawhija Leonarda največ točk dosegel Pau Gasol (14).

V Los Angelesu so Lakers ob 29 točkah Jordana Clarksona in 27 koših Juliusa Randla premagali New York Knicks s 127:107, Brooklyn Nets pa s košem Spencerja Dinwiddieja (22 točk) v zadnji sekundi ugnal Detroit Pistons s 101:100.

Izidi:

Boston Celtics ‒ Orlando Magic 71:90

Los Angeles Lakers ‒ New York Knicks 127:107

Detroit Pistons ‒ Brooklyn Nets 100:101

San Antonio Spurs ‒ Indiana Pacers 86:94