VIDEO: Utrinki nepozabnega EuroBasketa 2017 skozi 'Fibine oči'

Izjemne utrinke z nepozabnega EuroBasketa 2017 je v prekrasnem video prispevku ovekovečila tudi Mednarodna košarkarska zveza FIBA. Skozi tri minute in pol dolg posnetek si lahko ogledate vrhunce na, ob in izven igrišč v Helsinkih, Cluju, Tel Avivu in naposled Carigradu, kjer se je v uvodnem delu turnirja odvijal skupinski del evropskega košarkarskega prvenstva.





Nepozabni tandem za vse večne čase - Igor Kokoškov in Goran Dragić. (Foto: Damjan Žibert)

Vsekakor ni manjkalo številnih uspešnih akcij, čustvenih trenutkov ob zmagah in porazih ter nekoliko nenavadnih potez glavnih akterjev, ki so dodobra "začinili" prvenstvo stare celine. Med nepozabnimi utrinki so seveda ujeti tudi zlati slovenski košarkarji in najboljši navijači v Evropi v zelenih majicah, ki so zaznamovali drugi del prvenstva v turški prestolnici.



Še dolgo se bomo spominjali 'otroške nagajivosti' čudežnega dečka evropske in svetovne košarke Luke Dončića, izjemnih preigravanj in košev najkoristnejšega igralca turnirja in obenem našega kapetana Gorana Dragića, zgodovinskih blokad Gašperja Vidmarja, odločilnih točk Anthonya "Tončka" Randolpha ter ne nazadnje neverjetne mirnosti in preudarnosti trenerskega genija na slovenski klopi Igorja Kokoškova...