VIDEO: V ligi NBA resno zapele pesti: Lopez s pestjo nad Ibako in to kljub temu, da je vmes stal sodnik

"Vem, da je to košarka. Včasih grdo govorimo in se malce porivamo med seboj, toda parket ni prostor, kjer bi pele pesti. Želim si igrati, ne želim si tega, da bi me suspendirali," je po tekmi pojasnjeval košarkar Toronta Serge Ibaka in dodal, da je Lopeza udaril nazaj, ker je moški in se je moral braniti. "Kot moški sem se moral braniti. Ne bom čakal križem rok, če me nekdo udari s pestjo. Moral sem se zaščiti," je obrazložil Ibaka.