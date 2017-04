VIDEO: V NCAA šesti naslov za Severno Karolino

Severna Karolina je do šestega naslova v 11. finalu lige prišla predvsem po zaslugi 22 točk Joela Berryja in 16 točk Justina Jacksona. Gonzaga je prvič nastopila v finalu, najboljša posameznika sta bila Nigel Williams-Goss, ki je dosegel 15 točk, devet skokov in šest podaj, Josh Perkins je dodal 13 točk. Ekipi sta si na tekmi privoščili kar nekaj napak, met Severne Karoline iz igre je bil 35,6 odstoten, Gonzage pa 33,9 odstoten, tekmo pa je zaznamovalo tudi veliko število prekrškov. Tar Heels so do zmage prišli z delnim izidom 8:0 v zadnjih 100 sekundah dvoboja, ko je Jackson s košem in dodatnim prostim metom Severno Karolino popeljal v vodstvo s 66:65. Naslednji napad so košarkarji Gonzage zapravili, Tar Heels pa s precej sreče prednost povišali na 68:65, saj jim je med drugim pripadla tudi "mrtva žoga". Ekipa Tar Heels priložnosti ni zamudila, Isaiah Hicks je zadel za 68:65 preko roke Jonathana Williamsa 25 sekund pred koncem tekme. Kennedy Meeks je Williams-Gossu podelil blokado, Jackson pa je z zabijanjem povišal na neulovljivih 70:65.





Severna Karolina je prišla do šestega naslova v ligi NCAA. (Foto: AP)

Tar Heels so tako pozabili na lanski finale, ko so izgubili proti ekipi Villanove s 74:77 po trojki slednjih ob zvoku sirene. Ekipa Gonzaga Bulldogs se je tokrat prvič uvrstila na zaključni turnir najboljše četverice.