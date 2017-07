VIDEO: Vilfan ponudil možnost vsem nadobudnežem

Za napredno uporabo našega novega predvajalnika priporočamo Adobe Flash Player 9, ki omogoča celozaslonski ogled in najboljšo kvaliteto videa.Priporočamo najnovejšo različico Adobe Flash Player verzije 9, ki si ga lahko brezplačno naložite tukaj

Peter Vilfan, skupaj s še 10 trenerji, skrbi za napredek nadobudnih košarkarjev. V letošnjem letu so med njimi tudi otroci iz makedonske Strumice, koroški Slovenci, v prvi vrsti pa najdemo med približno 50 otroci, tudi takšne s posebnimi potrebami. Šport ne pozna meja in to je bilo ob obisku košarkarskega kampa v Strunjanu, še posebej dobro vidno.

V preteklosti so košarkarsko znanje na kampu košarkarske legende krepili bratje Lorbek, Beno Udrih, Boštjan Nachbar, Luka Dončić in mnogi drugi, ki imajo za sabo izjemne kariere.