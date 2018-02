VIDEO: 'Vročiča' z zmago nad Memphisom vnovič v 'varnem območju' za končnico

Košarkarji Miamija so v severnoameriški poklicni košarkarski ligi NBA visoko s 115:89 premagali Memphis Grizzlies in s tem dosegli pomembno zmago, s katero so se utrdili na osmem mestu v vzhodni konferenci. Slovenski košarkarski zvezdnik Goran Dragić je za moštvo s Floride v 25 minutah prispeval po osem košev, podaj in skokov.