VIDEO: Wall previsok zid za Dragića in soigralce, kapetanovih 21 točk ni preprečilo že osmega poraza

Košarkarji Miami Heat so v severnoameriški ligi NBA v domači dvorani gostili Washington Wizards in čeprav so v zadnji četrtini vodili za sedem točk, tekme niso znali pripeljati do konca, saj so naredili preveč napak. Na sceno je stopil tudi John Wall, ki je dosegel 27 točk in popeljal goste do zmage s 102:93. Goran Dragić je za Miami zbral 21 točk. Dragić je bil spet prvi košarkar vročice, ki je doživela še osmi poraz to sezono. Poleg 21 točk je dosegel še štiri skoke in dve podaji ter izenačil svoj najdaljši niz kariere NBA v trojkah - že na 15 tekmah zapored je dosegel vsaj en koš za tri točke.

Dragić v pogovoru z Johnom Wallom. (Foto: AP)

Dion Waiters je končal pri 19 točkah, Tyler Johnson je zbral 15 točk, Hassan Whiteside pa 14 točk in 21 skokov, po tekmi pa v domačem taboru ni bilo veselo. "Fantje so zelo razburjeni," je slabe volje dejal Whiteside. Ekipi se bosta v petek še enkrat srečali v ameriški prestolnici. To bo prvič po sezoni 2004/05, da bosta ekipi igrali dve zaporedni medsebojni tekmi.

Izidi:

Miami Heat ‒ Washington Wizards 93:102

(Goran Dragić: 21 točk, 4 skoki, 2 podaji v 37 minutah za Miami)

New York Knicks ‒ Utah Jazz 106:101

Milwaukee Bucks ‒ Detroit Pistons 99:95

Atlanta Hawks ‒ Sacramento Kings 126:80

Charlotte Hornets ‒ Cleveland Cavaliers 107:115

Memphis Grizzlies ‒ Indiana Pacers 113:116

Minnesota Timberwolves ‒ San Antonio Spurs 98:86

New Orleans Pelicans ‒ Toronto Raptors 116:125

Oklahoma City Thunder ‒ Chicago Bulls 92:79

Portland Trail Blazers ‒ Orlando Magic 99:94

Los Angeles Lakers ‒ Philadelphia 76ers 109:115