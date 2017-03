VIDEO: Westbrook nadaljuje s 'trojno' dominacijo, proti Torontu že do 34. trojnega dvojčka v sezoni, prvaki in podprvaki do zmag

LeBron je bil najzaslužnejši za zmago Clevelanda nad ekipo Utaha. (Foto: AP)

Cleveland letos nima sreče z zdravjem igralcev. Ravno ko se je v ekipo po operaciji kolena vrnil Kevin Love, je tekmo predčasno končal Kyrie Irving. Do zadnje četrtine je dosegel 21 točk, nato pa zaradi bolečin v koleno ostal na klopi. Še dobro, da ima Cleveland zdravega in razpoloženega štirikratnega MVP LeBrona Jamesa, ki je sedemnajstič v sezoni dosegel več kot 30 točk. V Oaklandu je Klay Thompson dosegel 21 od svojih 29 točk v prvi četrtini, Stephen Curry jih je dodal 25, tako da so Warriors ob 57-odstotnem metu iz igre osmič zapored premagali Orlando. Na šestih tekmah večera sta bila dosežena dva trojna dvojčka. Za Russella Westbrooka (24 točk, 16 podaj, 10 skokov) je to že 34. v sezoni, tako da ga do legendarnega Oscarja Robertsona loči le še osem tovrstnih dosežkov - časa ima še 14 tekem, za srbskega košarkarja Nikolo Jokića (17 točk, 14 skokov, 11 podaj) pa je bil to peti v sezoni. Tako Westbrookova Oklahoma kot Jokićev Denver sta zanesljivo zmagala; Thunder v Torontu 123:102, Huggets pa doma proti Clippers s 129:114.

Brooklyn Nets so z naskokom najslabša ekipa lige, toda v svojem mestu so gospodarji. V štirih dneh so dvakrat premagali New York Knicks. Tokrat celo v Madison Square Gardnu, kar je šele njihova peta zmaga v gosteh in skupno trinajsta v sezoni. Saša Vujačić tudi tokrat ni bil v postavi New Yorka.

Izidi:

New York Knicks - Brooklyn Nets 110:121

Cleveland Cavaliers - Utah Jazz 91:83

Toronto Raptors - Oklahoma City Thunder 102:123

Atlanta Hawks - Memphis Grizzlies 91:103

Denver Nuggets - LA Clippers 129:114

Golden State Warriors - Orlando Magic 122:92