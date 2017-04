VIDEO: Uspešna tudi Toronto in San Antonio: ostroge do prve zmage v Memphisu, plenilci nadoknadili 25 točk zaostanka

Moštvi San Antonio Spurs in Toronto Raptors sta naslednja udeleženca polfinala Lige NBA. Oboji so slavili na šesti tekmi v gosteh in serijo dobili z izidom 4:2 v zmagah. San Antonio je premagal Memphis s 103:96. Kawhi Leonard je dosegel 29 točk, Tony Parker jih je dodal 27. "Trenutno igra na ravni MVP (najkoristnejši igralec) in upam, da bo lahko zadržal takšno formo, saj ga bomo v naslednjem krogu še kako potrebovali," je o soigralcu Leonardu dejal francoski zvezdnik.

LaMarcus Aldridge je dodal 17 točk in 12 skokov za San Antonio, ki je v Memphisu zmagal sploh prvič to sezono. Za grizlije je 26 točk dosegel Mike Conley, ki je tako še na peti tekmi zaporedoma zbral vsaj 20 točk, Marc Gasol jih je dodal 18. Zach Randolph je končal pri 13 točkah in 11 skokih. San Antonio se bo v konferenčnem polfinalu prav tako v boju na štiri zmage pomeril s Houston Rockets zvezdnika Jamesa Hardna, dvoboj drugega kroga se bo začel v ponedeljek.

Na tekmi med Torontom in Milwaukeejem pa se je najbolj izkazal DeMar DeRozan z 32 točkami, Kanadčani pa so kljub zaostanku za 25 točk na koncu slavili zmago in se uvrstili v drugi krog. Tam jih že čakajo branilci naslova prvaka lige NBA, Cleveland Cavaliers, dvoboj pa bo ponovitev lanskega finala vzhodne konference. Za gostitelje iz Milwaukeeja je Giannis Antetokounmpo dosegel 34 točk in devet skokov v 47 minutah, vendar zadel le sedem od 13 prostih metov.

Izidi:

- končnica, 1. krog:

- vzhod:

Milwaukee Bucks - Toronto Raptors 89:92

- Toronto je napredoval s 4:2 v zmagah;



- zahod:

Memphis Grizzlies - San Antonio Spurs 96:103

- San Antonio je napredoval s 4:2 v zmagah;