VIDEO: Željko Obradović dobil nagrado za trenerja leta

Za Željka Obradovića je to že tretja lovorika za najboljšega trenerja v Evroligi, pred tem jo je osvojil že leta 2007 in 2011. Srbski trener je letos s Fenerbahčejem na zaključnem turnirju četverice (Final Four) Evrolige osvojil naslov prvaka, prvič v klubski zgodovini. Srbski strokovnjak je Fener prevzel leta 2013, ga nato dvakrat popeljal na Final Four (2015, leto kasneje je izgubil finale), letos pa je osvojil lovoriko. Fenerbahče je v polfinalu v Carigradu premagal madridski Real, v finalu pa še grški Olympiacos.

Obradović je psotal zaščitni znak za uspeh, saj se nanj lovorike kar "lepijo". V dolgi in bogati karieri je nekdanji igralec beograjskega Partizana kot trener osvojil že devet naslovov prvaka v najboljši evropski klubski konkurenci, kar je težko dosegljivo. To mu je uspelo s petimi različnimi moštvi: beograjski Partizan, Joventut Badalona, Real Madrid, Panathinaikos in Fenerbahče. Za nagrado Aleksander Gomeljski glasujejo vsi trenerji v evroligaški konkurenci. Na drugem mestu v izboru je bil Ioannis Sfairopoulos (Olympiacos), na tretjem pa sta bila z istim številom glasov Sito Alonso (Baskonia Vitoria Gasteiz) in Šarunas Jasikevičius (Žalgiris Kaunas).