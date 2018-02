VIDEO: Zlati košarkarji se zavedajo poloma v Minsku: 'Žal se nam je zgodila napaka, ki je ne moremo več popraviti'

Rado Trifunović je v Minsku še kako pogrešal Gašperja Vidmarja. (Foto: Damjan Žibert)

Izbranci selektorja Rada Trifunovića so bili tako v novembrskem kot februarskem ciklusu kvalifikacij polovično uspešni. Na računu imajo zmagi z Belorusijo in Črno goro ter poraza s Španijo in v Minsku.

Potem ko so slovenski košarkarji manj kot 24 ur pred tekmo izvedeli, da je obračun z Belorusijo še kako pomemben, že začetek srečanja ni bil obetaven. Edo Murić, ki bi moral biti ob izostanku Gašperja Vidmarja pomemben člen pod obročema, si je že po nekaj minutah zvil gleženj

"Skok je bil ključ do uspeha. Belorusija je v tem pogledu podobna reprezentanca kot Črna gora, a tam nam je uspelo dobiti skok, tukaj pa ne. Napaka je bila storjena že v štartu, saj tekme nismo začeli dovolj čvrsto. Takoj bi morali tekmecu pokazati, da nima kaj delati pod našim obročem. Tako pa smo dobili 25 točk iz njihovih drugih poskusov oziroma po njihovih skokih v napadu, in tu se je tekma prelomila. Igralci so vedeli, da tekma šteje, a mislim, da to ni vplivalo na igro. Oni bi bili ob porazu razočarani tudi, če tekma ne bi imela pravega tekmovalnega naboja. Žal se nam je zgodila napaka, ki je ne moremo več popraviti. Analizirali bomo poraz, fantom pa sem v slačilnici povedal, da o preteklosti ne bomo razmišljali in da moramo biti fokusirani že na naslednji dve tekmi junija s Španijo in Črno goro," je po drugem porazu v kvalifikacijah izčrpen selektor Trifunović. "Prepoceni smo prodali svojo kožo. Poraz boli, še posebej po težko prigarani zmagi v Črni gori. V odločilnih zadnjih minutah je pri nosilcih igre popustila zbranost, a to zagotovo ne sme biti izgovor. Belorusi so pokazali več želje, prevladovali so v skoku in zadevali z razdalje. Dvigniti moramo glave in junija dobiti obe tekmi v Stožicah, da bomo v drugem delu kvalifikacij prišli do svetovnega prvenstva," pa je povedal najboljši slovenski strelec Jaka Blažič, ki je dosegel 27 točk.