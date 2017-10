VIDEO: Zlati slovenski dvojec pri Realu še naprej blesti, Randolph v slogu Dončića 'coast to coast'

Dončić (na fotografiji) s pokalom za zmagovalca evropskega prvenstva na Kongresnem trgu v Ljubljani. (Foto: Damjan Žibert)

Dvorana Wizink Center je bila na nogah: Sergio Llull, ki se je tako nesrečno poškodoval tik pred začetkom evropskega prvenstva v košarki, se je vrnil na domači parket, kjer pa je na žalost navijačev zgolj podpisoval avtograme in kot navijač podpiral soigralce. Izvrstni španski branilec je namreč še vedno na berglah, privrženci belega baleta pa so mu pripravili kraljevski sprejem s transparenti in bučnimi ovacijami. Madridčani so že v prvi četrtini Zaragozi ušli na 16 točk prednosti (24:8), Luka Dončić pa je s soigralcema Santiagom Yusto in Jonathanom Barreirom gledalce spomnil na navezo, ki je Realu prinesla mladinski naslov v Evroligi pred dvema letoma.

Praznično vzdušje je še polepšal Randolph, ki je zablestel z akcijo, v kateri je v slogu Dončića z nedavnega EP šel "coast to coast", z enega konca igrišča na drugega. In zabil. Tekmo je Američan s slovenskim potnim listom zaključil s 13 točkami v dobrih 19 minutah na parketu, ki jim je dodal še sedem skokov. Dončić je desetim točkam priključil pet skokov in šest podaj v slabih 22 minutah.