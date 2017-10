VIDEO: Zmaga Miamija in Detroita brez slovenske note

Učiteljica naroči učencem, naj do konca pouka narišejo risbo in jo oddajo. Janezek odda prazen list. Učiteljica ga vpraša: ''Janezek, kaj si pa ti narisal?''

Janezek: ''Kravo in travo.''

Učiteljica: ''Kje pa je trava?''

Janezek: ''Krava jo je pojedla.''

Učiteljica: ''Kje pa je krava?''

Janezek: ''Šla je, ker ni bilo več trave!''