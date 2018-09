V ŽIVO na VOYO: Deset točk prednosti Američank ob polčasu

V skupini D poleg Američank in Latvijk nastopajo še Kitajke in Senegalke. V četrtfinale mundiala v Španiji neposredno vodi le prvo mesto in Američanke so zanesljive potnice v nadaljevanje. Reprezentanca ZDA je tudi glavni favorit za zlato odličje in naslov svetovnih prvakinj, že rekordni deseti.

Američanke so najprej premagale Senegalke za 20 točk (87:67), v drugem krogu pa prav tako zanesljivo še Kitajke s 100:88 in lovijo tretjo zaporedno zmago, Latvijke pa čim manjši poraz, saj bodo nato zaključile z nastopi na SP. Tako Kitajke kot Senegalke čakata kvalifikacijski tekmi za preboj v četrtfinale.

V prvi četrtini so Latvijke držale korak do zaključnih dveh minut, nato so Američanke povišale vodstvo, vodile že za 11 točk (14:25), ob koncu prvega dela je bilo +9 (19:28). Najbolj razpoložena je bila Dina Taurasi z 10 točkami v tem delu. Kazalo je, da bodo Američanke okrepile tempo in dosegle najvišjo prednost s +15 (37:52), a se tekmice niso predale in so s pogumno igro držale stik, ob polčasu je bilo 42:52. Druga četrtina je bila zelo izenačena, Američanke so jo dobile le za točko (23:24). Pri Latvijkah je bila najboljša Anete Steinberga z 16 točkami in štirimi skoki, pri tekmicah pa je bil delež strelk zelo razpršen, Taurasijeva je bila tudi ob polčasu še vedno vodilna z desetimi točkami.

Svetovno prvenstvo na Tenerifih poteka od 22. do. 30. septembra, zaključne boje si boste lahko ogledali na VOYO. To pomeni vse četrtfinalne tekme, obe polfinalni in nato še finalna tekma in boj za 3. mesto.