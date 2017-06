VOYO: Španija in Francija v praškem finalu v boju za zlato

Francozinje se bodo borile za zlato, Grkinje za bronasto odličje. (Foto: Fiba)

V velikem finalu ženskega Eurobasketa se bodo pomerile košarkarice Španije in Francije. Španke so v polfinalu zanesljivo premagale Belgijke (68:52), v drugem polfinalu pa so Francozinje prav tako visoko premagale Grkinje (77:55). Zanimivo je, da sta bili tako Francija kot Grčija v skupini skupaj s Slovenijo. Slovenke so v skupinskem delu premagale Grkinje, a so varovanke selektorja Damirja Grgića niso uvrstile v zaključne boje, Grkinje pa se bodo sedaj celo borile za bronasto odličje, njihove tekmice v boju za tretje mesto bodo Belgijke.

Slovenke so v skupinskem delu krepko namučile favorizirane Francozinje in Teja Oblak je imela celo met za zmago v zadnjih sekundah tekme, a je zgrešila in Francija je tesno zmagala in na koncu osvojila prvo mesto v skupini. Francozinje so nato v četrtfinalu gladko odpravile Slovakinje kar za 27 točk, v polfinalu pa še Grkinje. Španke, ki so prav tako osvojile prvo mesto v svoji skupini, so v četrtfinalu za 20 točk premagale Latvijke, v polfinalu so bile boljše od Belgijk.

Francozinje bodo v tretjem poizkusu lovile najžlahtnejše odličje, na zadnjih dveh EP so bile malce prekratke, leta 2013 in 2015 so osvojile srebrno odličje. Pred štirimi leti so njihovo pot na evropski vrh so preprečile ravno Španke, ki so osvojile zlato. Na zadnjem Eurobasketu pred dvemi leti pa je v finalu Srbija boljša od Francije, Španija pa je osvojila bron. Sicer pa imata tako francoska kot španska izbrana vrsta izjemen niz vrhunskih rezultatov in odličij na evropskih šampionatih. Od leta 1999 je Španija osvojila kar osem odličij (šestkrat bron, enkrat srebro in enkrat zlato, kot omenjeno leta 2013), Francija pa je bila šestkrat na zmagovalnem podiju (enkrat bron, trikrat srebro in dvakrat zlato, leta 2001 in 2009).

Nedeljska tekma za tretje mesto med Belgijkami in Grkinjami se bo pričela ob 18. uri, finalna med Špankami in Francozinjami pa ob 20.30.