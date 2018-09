V ŽIVO na VOYO: Senegalke in Španke izenačene ob polčasu

Glavno vlogo favoritinj za osvojitev naslova svetovnih košarkarskih prvakinj nosijo reprezentantke ZDA, v širšem krogu reprezentanc, ki upajo na odličje, pa so tudi Francozinje, Španke in Avstralke. Slednje so, podobno kot Američanke, uvodni del svetovnega prvenstva opravile brez napake (tri zmage) in osvojile prvi mesti v svojih skupinah, medtem ko so Španke doživele poraz, ki jih je stal prvega mesta. Le prvo mesto v štirih skupinah skupinskega dela je neposredno vodilo v četrtfinale (to je uspelo reprezentancam ZDA, Avstralije, Kanade in Belgije).

Najbolj presenetljiv je bil razplet v skupini C, kjer je na odločilni tekmi Belgija premagala Španijo (72:63), kar je pomenilo, da imajo Španke popravni izpit. Kvalifikacijska tekma s Senegalom bo odločila, katero moštvo se bo uvrstilo v četrtfinale in obračun s Kanado. Najboljša strelka Špank je Astou Ndour, ki v povprečju dosega 13 točk na tekmo, Senegalka Astou Traorepa jih prispeva slabih 18 na tekmo (17,7).

Pričakovati je bilo, da bodo Španke pred svojimi navijači hitro opravile s tekmicami, a ni bilo tako. Prvi polčas je bil povsem izenačen (34:34), prvo četrtino so za točko dobile Senegalke, drugo pa prav tako za točko Španke.

Španke so v skupini premagale Japonke in Portoričanke in kot omenjeno zasedle drugo mesto, Senegalke pa so bile v skupini D tretje, z eno zmago in dvema porazoma. V tej skupini so napredovale Američanke, Senegalke so za točko premagale Latvijke, izgubile pa proti reprezentanci ZDA in Kitajske.

V četrtfinale so se uvrstile tudi reprezentance Kitajske, Nigerije in Francije.

Izidi kvalifikacijskih tekem za četrtfinale:

Španija - Senegal 17:18* (17:18, 17:16, - )

Kitajska - Japonska 87:81

Nigerija- Grčija 57:56

Francija- Turčija 78:61