VIDEO: Vročica ostaja vroča; tokrat ohladila Indiano

Derrick Williams (Foto: AP)

Prva strelca domače ekipe sta bila sicer s točko več Hassan Whiteside, ki je 22 točkam dodal še 17 skokov za svoj 37. dvojni dvojček sezone, ter Dion Waiters, ki je prav tako zbral 22 točk. Z novo zmago Miami v boju za končnico in osmo mesto vzhodne konference za ekipo Detroit Pistons, katere član je tudi Beno Udrih, zaostajajo le še zmago in pol. Za šestouvrščeno Indiano pa zaostajajo za tri tekme - neverjeten dosežek, če spomnimo, da so imeli še pred nekaj tedni izkupiček 11 zmag in kar 30 porazov. "Gremo počasi iz tekme v tekmo. To je trenutno najpomembnejša stvar. In današnje tekme je že konec," je po zmagi dejal Goran Dragić in pokazal, da je z mislimi že pri naslednjem dvoboju, ki čaka vročico.



To bo za Miami zadnja tekma rednega dela prvenstva z eno od ekip zahodne konference; vročica bo v ponedeljek gostovala pri Dallasu, nato pa jo čakajo le še tekme znotraj vzhodne skupine lige NBA.



Izidi:

Miami Heat - Indiana Pacers 113:95

New York Knicks - Philadelphia 76ers 110:109

Sacramento Kings - Charlotte Hornets 85:99

Orlando Magic - Atlanta Hawks 105:86

Dallas Mavericks - New Orleans Pelicans 96:83

Cleveland Cavaliers - Chicago Bulls 99:117

Houston Rockets - Minnesota Timberwolves 142:130

Golden State Warriors - Brooklyn Nets 112:95