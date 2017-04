Vujačić dobil izdatno minutažo, a iz desetih poskusov zadel le enkrat ob porazu New Yorka z Bostonom

Saša Vujačić, ki je tokrat začel v prvi peterki New Yorka, se sicer lahko pohvali s štirimi podajami in petimi skoki, medtem ko je iz igre zadel le eno trojko (iz šestih poskusov), ob temu pa točko dodal še s črte prostih metov. Velja povedati, da so Kratkohlačniki zaigrali oslabljeni, saj sta manjkala odlična Carmelo Anthony in Derrick Rose. Najboljši strelec pri New Yorku je bil s 16 točkami Courtney Lee, pri zmagovalcih iz Bostona, pri katerih je klop dosegla kar 44 točk, pa je največ, 19 točk prispeval Isaiah Thomas. Boston je z zmago ostal na vrhu vzhodne konference in tako koraka k odličnemu izhodišču v končnici. To je bila sicer še 50. zmaga za Kelte v tej sezoni.

Izid:

New York - Boston 94:110

Vujačić (NY) v 25 minutah 4 točke, 5 skokov in 4 podaje