VIDEO: Vujačiću drobtinice v Clevelandu, Udrih ni igral

Košarkarji iz New Yorka so v ligi NBA v Clevelandu izgubili s 104:119, Saša Vujačić pa je na parketu preživel minuto in v tem času za gostujočo zasedbo dosegel tri točke. Kratkohlačnike je uničil LeBron James, ki je dosegel svoj šesti trojni dvojček v sezoni, na koncu je zbral 18 točk, 13 skokov in 15 podaj.