VIDEO: Wall s trojko tri sekunde pred koncem rešil Washington, Boston bo konferenčni finale iskal na sedmi tekmi

Wall je bil junak večera na šesti tekmi polfinala vzhodne konference. (Foto: AP)

John Wall je zadel trojko dobre tri sekunde do konca tekme in domači ekipi prinesel tesno zmago in še eno tekmo polfinala končnice vzhoda. "Vse skupaj je bilo zabavno zame. Med tekmo se je v mojih mislih pojavljala misel, da ne želim, da sem pridejo v črnem in pridejo na 'pogreb'. Vse kar smo iskali, je bila še ena tekma. In dobili smo jo,'' je po junaškem večeru razlagal Wall. "Dve najboljši besedi v končnici sta 'sedma tekma'. Očitno nam je bila usojena," pa je dodal njegov trener Scott Brooks, za katerega je to sploh krstna sezona na klopi Washingtona (pred tem je kar osem sezon deloval v Oklahomi City). Brooks ima tako priložnost, da na sedmi tekmi popelje Washington v konferenčni finale prvič po daljnem letu 1979.

Na drugi strani je branilec Keltov Isaiah Thomas imel v zadnjem napadu Bostona priložnost, da gostom zagotovi zmago in s tem tudi napredovanje v konferenčni finale, a je ob pisku sirene zgrešil težak met za tri točke, čeprav je sicer blestel in deset od svojih skupno 27 točk dosegel prav v zadnji četrtini. Za najboljšo ekipo rednega dela sezone v vzhodni konferenci je Avery Bradley prav tako dodal 27 točk. Po koncu tekme se je Thomas oprl na nasvet zvezdnika Paula Piercea. "Pierce je pred dnevi govoril z mano in mi povedal, da je zmagovati težko. V življenju moraš sprejeti ovire in modrice, ki pridejo na poti, in iti iz tekme v tekmo. Ampak če zmagovati ne bi bilo težko, bi bilo to za vsakogar. To njegovo misel sem si vzel k srcu. Mislim, da ima prav," je po zamujeni priložnosti dejal Thomas in dodal: "Enostavno moraš vedno gledati naprej in stremeti k novim podvigom, novim zmagam."

Zmagovalec sedme tekme se bo v konferenčnem finalu pomeril s Clevelend Cavaliers, branilci naslova lige NBA, ki v končnici za zdaj niso izgubili še niti ene tekme, saj so tako Indiano kot Toronto izločili s 4:0 v zmagah.

Zanimivo je, da je prav na vseh desetih medsebojnih obračunih v tej sezoni slavila ekipa, ki je imela prednost domačega terena.

Liga NBA, polfinale Vzhoda, šesta tekma:

Washington Wizards - Boston Celtics 92:91

Izid v seriji je poravnan na 3:3, sedma tekma bo v ponedeljek