Warriors na prvi tekmi finala brez trenerja Kerra

Steve Kerr in Stephen Curry (Foto: Reuters)

Steve Kerr, ki je svoje naloge predal pomočniku Miku Brownu, sicer redno spremlja vsako tekmo Golden Statea in med odmorom nagovori svoje igralce. Klub mu je namreč v domači dvorani priskrbel sobo z več TV ekrani. Zdravstvene težave so se pojavile že tekom sezone, dokončno pa je moral 51-letni strateg klop zapustiti na začetku končnice, saj so bili glavoboli, bolečine v vratu ter vrtoglavice prehude. "Nisem še pripravljen za vrnitev na klop. Še vedno se ne počutim dobro," je dejal Kerr in dodal, da pričakuje povratek tekom finala. Za tretjo in četrto tekmo v Clevelandu mu je klub že rezerviral hotel.

Finale lige NBA - tretjič zapored med Golden Stateom in Clevelandom, se bo začel 1. junija.